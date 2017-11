Es war wohl einer der trübsten Sonntage im Oktober in diesem Jahr. Doch den Besuchern des Pfarreiheims „Baschi“ in Deitingen wurde es warm ums Herz: engagierte Frauen der Handarbeitsgruppe Deitingen verkauften ihre selbstgestrickten Waren und servierten Kaffee und Kuchen. Der Erlös geht zu 100 % an karitative Organisationen.

Vor rund 30 Jahren hat Elisabeth Oppliger die Leitung der damaligen Frauengemeinschaft übernommen. Damals wurden vor allem Babyfinkli und -kleider gestrickt. Doch die Nachfrage nach solchen Strickwaren nahm leider ab und es drohte die Auflösung. Da kam die Bitte einer Frau, die Gruppe aus sozialen Aspekten aufrecht zu erhalten. So treffen sich an jedem 1. Dienstag im Monat um 13:45 im „Baschi“ rund 16 strickfreudige Frauen. Zusammen mit ihrer Nachbarin, Käthi Hostettler, kümmert sich Elisabeth Oppliger um die Buchhaltung, den Einkauf und das Lager. Das Angebot hat sich auf Stülpen, Herrensocken, Amedisli, Kinderpullover oder –jäckchen ausgeweitet. Die Sachen werden einmal im Jahr im kostenlos zur Verfügung gestellten Pfarreiheim verkauft. Nicht verkaufte Waren gehen zum Teil an ein Projekt der Berner Spitäler für Kinder in Eritrea, die am Herzen operiert werden müssen, an Waisenkinder oder an 2x Weihnachten. Einmal konnten 40 Paar Socken an Pfarrer Sieber gegeben werden und auch die Gassenküche Langenthal wurde berücksichtigt.

Interessierte können sich bei Elisabeth Oppliger melden: Tel. 032 614 15 41.

Sabrina Racine