Am Samstag, 23. März 2019 findet von 14.00 h bis 15.30 h die öffentliche Instrumentenvorstellung der Musikschule Eigenamt in der Schulanlage Nidermatt in Birr statt (Instrumentalräume/Schulverwaltung).

Dabei können in der Instrumentenwerkstatt alle von der Musikschule angebotenen Instrumente selber ausprobiert werden. Die Eltern können im direkten Gespräch mit den Lehrpersonen Fragen zum Instrumentalunterricht klären. Alle Interessierten haben so die Möglichkeit, das Angebot ausgiebig zu erleben.

Die Musikschule Eigenamt freut sich auf viele Interessenten!