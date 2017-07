Der Nürburgring ist als eine der traditionsreichsten, längsten, anspruchsvollsten und meistbefahrenen Rennstrecken der Welt eine Legende. Erleben Sie hier neben zahlreichen Musik- und Sport-Events vor allem Motorsport in Reinkultur bei Rennveranstaltungen wie Formel 1, DTM, 24-Stunden-Rennen, Superbike-WM, Truck- und Oldtimerrennen. Amateure und Profis verschiedenster Rennklassen messen sich und ihre Fahrzeuge hier auf zwei Kursen: der traditionsreichen, 1927 eröffneten Nordschleife mit einer Länge von 20,832 Kilometern und der modernen 5,148 Kilometer langen Grand-Prix-Strecke. Den eigenen Wagen über den berühmt-berüchtigten Asphalt zu pilotieren ist am Nürburgring längst zur festen Einrichtung geworden. Täglich öffnen sich die Schranken zur Nordschleife für Touristenfahrten. Egal ob Opel, Ford oder Maserati: Wer den Mythos Nordschleife einmal selbst erlebt hat, kommt immer wieder zurück an den Ring! Bei zahlreichen Fahrerlebnisangeboten wie dem BMW Ring-Taxi oder den Kopilot-Fahrten im Nissan GTR können Sie zudem an der Seite eines erfahrenen Rennfahrers den Nürburgring aus einer actionreichen Perspektive kennenlernen.