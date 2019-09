Am 4. September 2019 veranstalteten die SVP Frauen einen öffentlichen Anlass mit Gastreferent Gregor Rutz, Nationalrat aus Zürich.

In einem sehr spannenden Referat führte er die politische Zukunft aus. Sprach über das Rahmenabkommen, die ausufernde Bürokratie und der zunehmende Druck der EU. Es wurde deutlich um die Schweizer Unabhängigkeit zu bewahren, dass es notwendig ist am 20. Oktober die SVP zu wählen.

Neben den Nationalratskandidaten konnten sich auch Ständeratskandidat Hans-Jörg Knecht und Regierungsratskandidat Jean-Pierre Gallati vorstellen.

Der Anlass wurde mit einem geselligen Apéro abgerundet.