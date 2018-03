Nachdem ich zuerst mit meiner Krankenkassen-Hotline Kontakt aufnahm, wurde mir die Notfall-Aufnahme im Bürgerspital Solothurn empfohlen. Freundlicher Empfang, kompetentes Pflegepersonal und Ärzte nahmen mich meiner schnell an. Zügige Untersuchungen und eine rasche Diagnose waren die Folgen meines kurzen Aufenthalts. Besten Dank an alle, die sich um Leute wie mich in einer Notsituation kümmern und beruhigen! War für mich ein schönes Erlebnis!

Hanspeter Flury (Schungi) Bettlach