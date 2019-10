Nordwestschweizerischer Turnwettkampf in Gipf-Oberfrick

Am Wochenende vom 19. / 20. Oktober 2019 fanden die nordwestschweizerischen Geräte- Gymnastik- und Aerobic- Wettkämpfe (NWS) bereits zum vierten Mal in Gipf-Oberfrick statt. Der Anlass wurde vom Sportverein Gipf-Oberfrick und dem Aargauischen Turnverband organisiert.

In einer gut gefüllten Sporthalle präsentierten am Samstag knapp 800 Jugendliche Turnerinnen und Turner ihre Geräteturn, Gymnastik und Aerobic-Vorführungen. Sie traten einzeln, als Paar oder in der Gruppe an und kämpften um die Pokale. Eine ausgiebige Festwirtschaft sorgte für das Leibliche Wohl und an Bildschirmen wurden Bilder vom Wettkampf übertragen. Am Sonntag folgten dann rund 500 Aktive, die sich in denselben Disziplinen massen.

Nach einem eindrücklichen, verletzungsfreien und erfolgreichen Wochenende können der Sportverein Gipf-Oberfrick und der Aargauer Turnverband ein positives Fazit ziehen und auf einen gelungenen Sportanlass zurückblicken.

SV Gipf-Oberfrick