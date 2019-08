Die Nervosität beim Balsthaler TEAM steigt!

1'053 Kilometer und 13'000 Höhenmeter müssen die Athleten vom ULMI- Cycling Team aus Balsthal diesen August an der TORTOUR absolvieren. Non-Stop um die Schweiz in 48 Stunden. Die angepasste Radstrecke mit Start und Ziel in Schaffhausen führt dieses Jahr unter anderem durchs Glanerland, Berner Oberland, um den Neuenburgersee nach Grenchen und in den Jura.

Die Motivation, die Strecke ohne Pause durchzustrampeln, sind nicht nur gute Beine und ein zuverlässiges Rennrad, ein wichtiger Faktor ist ebenso die richtige Mentale Einstellung und die richtige Ernährung. Aber der wichtigste Punkt ist, ein zuverlässiges Betreuer- Team im Background zuhaben. Das ULMI- Cycling Team ist diese Jahr mit 6 Betreuern unterwegs. Somit möchte das Team die Strecke unter 35 Stunden absolvieren.

Der Veranstalter verspricht allen Teilnehmenden unvergessliche Emotionen und unverwechselbare Momente. Ultracycling Racing vom feinsten. Somit wird das ULMI- Cycling Team mit ihren Athleten und Betreuern auch dieses Jahr wieder ein einmaliges Erlebnis erleben.

Verfolgen Sie das Rennen online mit dem Live- Tracking unter: https://live.tractalis.com/2019/tortour/default.html .