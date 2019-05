Mehr als 5000 Zuschauer trafen sich am Auffahrts-Donnerstag, den 30. Mai 2019 auf der Sandgrube in Basel. Gleich zwei Fester feierte man auf der Sandgrube vor das Neu fertiggestellte Schulhaus. Der Schwingerverband Basel-Stadt feierte seinen 100jährigen Anlass an diesem Ausgrabungsort. Der Organisator der Fussballverein BCO Alemannia sein 100jähriges Bestehen.

Nick Alpiger hat den Baselstädtischen Schwingertag zum zweiten Mal nach 2017 gewonnen. Im Schlussgang besiegte er den Freiämter Joel Strebel nach sieben Minuten mit einem Übersprung.

Die Nordwestschweizer hatten die neun Gästeschwinger aus der Nordostschweiz, Innerschweiz und Südwestschweiz mit vereinten Kräften entscheidend zurückgebunden. Hinter Alpiger sorgten die Aargauer Schwinger für eine eindrückliche Kranzrazzia. Sie heimsten 14 der 23 Exemplare ein.PA