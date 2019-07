Rigi Schwinget, Rigi Staffel, 14.07.2019

PA/15 NWSV Schwinger starteten am Rigi Schwinget. Die Morgensonne begrüsste die 90 Schwinger beim Anschwingen um 08.30 Uhr. Unsere Schwinger starteten im ersten Gang verhalten, dafür zeigten Sie nach dem Mittag tollen Schwingsport. Joel Strebel lieferte im vierten Gang ein Spektakuläres Duell gegen Schuler Christian. Dieser Endete gestellt wurde aber mit der Note 9 belohnt. Nach 4 Gängen erreichten 12 NWSV Schwinger die Punktzahl 35.50 somit kamen diese in den Ausstich. Auf Rang 5b platzierte sich Roger Erb, 6e Nick Alpiger, 6f Joel Strebel, 7e Andreas Döbeli, 8a Christoph Bieri, 8e Oliver Hermann. Leider stellte Bieri Christoph seinen fünften Gang, obwohl ihm eine Note 9 geschrieben wurde für seine Arbeit, gelang ihm heute nicht um seinen 100- Kranz zu kämpfen. Nick Alpiger, Joel Strebel und Andreas Döbeli gelangen im fünften Gang die Siege somit kämpften Sie im sechsten um den begehrten Kranz. Nick Alpiger gewann diesen gegen Dominik Waser, Andreas Döbeli kämpfte erfolglos gegen Frankhauser Marco. Joel Strebel verlor seinen Gang gegen den späteren Festsieger dennoch reichte es ihm mit der Note 56.25 für den Rigi Kranz. In der sagenhaft schönen Naturarena fühlten sich auch die 4500 Zuschauer wohl. Das OK sorgte für den Rest, das alles tadellos von statten ging.

Fotos: Pascale Alpiger