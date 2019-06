Die Neuzuzüger werden in Fahrwangen alle zwei Jahre zu einer Feier eingeladen. Der Anlass wurde in diesem Jahr neu organisiert. Rund 60 Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger mit ihren Kindern trafen sich am Freitagabend, 21.06.2019, vor der Mehrzweckhalle zu einem Begrüssungsapéro mit 1-Meter-Sandwich des einheimischen Bäckers. Anschliessend wurden drei Gruppen gebildet, wobei jeweils eine mit Heinz und Ariane Deubelbeiss den Dorfkern zu Fuss, eine die weitere Umgebung von Fahrwangen per Kutsche erkundete und eine Gruppe sich über die Vereine und das Gewerbe in der Mehrzweckhalle informierte.

Nach diesen Rundgängen gab es eine Stärkung mit Salaten und Grilliertem des Fahrwanger Metzgers. Auch ein Dessert und Kaffee mussten nicht vermisst werden. Die Eingeladenen sassen eine ganze Weile zusammen und genossen den schönen Abend.

Der Gemeinderat dankt den Helferinnen und Helfern für ihren grossen Einsatz herzlich und freut sich bereits auf die nächste Neuzuzügerfeier in zwei Jahren.