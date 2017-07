Neues Trainergespann beim FC Frenkendorf in der 4. Liga

Angelo Cardoso als Trainer, Rui Manuel Cardoso und Ante Palesko als Co-Trainer bilden das neue Trainerteam. Somit neu in der Verantwortung ein gleichberechtigtes und schlagkräftiges ehrgeiziges Trainer Team. Alle drei haben eine lange Vergangenheit im FC Frenkendorf aufzuweisen und besitzen somit auch eine starke Identifizierung zu diesem Dorfverein. Angelo Cardoso ist seinerzeit mit der Mannschaft in die 2. Liga aufgestiegen, damals auch mit Ante Palesko an seiner Seite. Rui Cardoso kümmerte sich zur gleichen Zeit zusammen mit Christian Casas um die Geschicke der 2. Mannschaft (5. Liga). Also alle drei kennen den FC Frenkendorf sehr gut. Das 1. Meisterschaftsspiel ist am Samstag, den 12. August 2017, gegen den FC Pratteln. Es hat also noch die nötige Zeit für das Trainerteam die Mannschaft auf Volldampf zu bringen. Die Zielsetzung kann nur heissen, dass der FC Frenkendorf in der neuen Saison einfach eine Mannschaft in der oberen Tabelle ist. Und nach so vielen Jahren Abwesenheit von der 3. Liga, richtig das wäre die Zielsetzung nie wieder 4. Liga. Und so hatte man am Donnerstag, den 20. Juli 2017 abends auf dem Kittler das Vorbereitungsspiel gegen die 3. Liga Mannschaft vom FC Möhlin-Ryburg. Das End-Ergebnis 2 : 5 für die Mannschaft aus Möhlin.