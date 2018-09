Der Regierungsrat des Kantons Solothurn hat am 11. September 2018 Myriam Lanz zur neuen Prorektorin der Gewerblich-Industriellen Berufsfachschule Solothurn gewählt. Sie tritt ab 1. November 2018 die Nachfolge von Rahel Eckert-Stauber an.

Myriam Lanz hat an der Universität Fribourg Kunstgeschichte und italienische Literatur studiert. Nach verschiedenen Tätigkeiten bei der Schweizerischen Bundesverwaltung, Führungsaufgaben in der Politik und vielfältigsten Unterrichtstätigkeiten, absolvierte sie die Ausbildung zur ABU-Lehrerin und unterrichtet seit 2012 an der GIBS Grenchen.

Die Leitung des BBZ Solothurn freut sich sehr auf die kommende Zusammenarbeit und wünscht ihr viel Freude und Erfolg bei der neuen Aufgabe.