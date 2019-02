Exakt eineinhalb Jahren arbeitete Denise Gerber als Vorpraktikantin auf der Regionalen Jugendarbeitsstelle Surbtal-Würenlingen. Nun hat sie ihre Arbeitsfelder an die neue Praktikantin übergeben. Ab März wird Anja Yehia ihr Vorpraktikum, welches ebenfalls eineinhalb Jahren dauern wird, mit einem Stellenpensum von 80% auf der JAST beginnen. Anja kommt aus Hunzenschwil und ist Mitglied der Regionalleitung Jungwacht Blauring Freiamt. Sie schliesst zurzeit die Fachmaturität Gesundheit ab und absolvierte ihr Berufspraktikum in der Pflege in Königsfelden.

Anja wird vor allem im Girlstreff, im Büro in Würenlingen oder im Jugendtreff Lion in Lengnau anzutreffen sein. Anja ist per Mail "anja@jast.li", Facebook "Anja Jast", Instagram und Snapchat "anja_jast" oder unter "076 327 47 50" zu erreichen.

Das JAST-Team bedankt sich ganz herzlich bei Denise Gerber für ihren grossen und tollen Einsatz und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute und einen spannenden Studienbeginn im September 2019.

Anja Yehia heisst das JAST-Team herzlich willkommen und wünscht ihr einen guten Start sowie eine interessante und erfahrungsreiche Praktikumszeit auf der Jugendarbeitsstelle.