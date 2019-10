Neue Bank auf der Buechmatt eingeweiht

Neue Bank auf der Buechmatt

Eine ganz besondere Idee hatten die 13 Jubilarinnen und Jubilare der SAC-Sektion Oberaargau und des Buechmattclubs mit Jahrgang 1939: Sie spendeten eine neue Bank und übergaben sie der Feuerstelle Buechmatt des SAC. Damit brachten sie ihre Freude und Dankbarkeit zum Ausdruck, auch mit 80 noch aktiv dabei sein zu können. Drei Meter lang ist die Bank aus einem Weisstannenstamm mit gravierter Rückenlehne. Sie stammt aus dem Forstbetrieb Thal in Mümliswil. Vereinsmitglieder haben sie gestrichen, transportiert und aufgestellt.

Nicht ganz einfach war die Suche nach einem geeigneten Standort. Verschiedene Standorte wurden geprüft, manche verworfen, manche von den Besitzern abgelehnt. Schliesslich erlaubten die Weidbesitzer Buechmatt, die Bank in die Feuerstelle zu integrieren. Sie zeigten sich sogar bereit, das Brennholz aus ihrem Wald zur Verfügung zu stellen. Bereits ab Januar wurde die durch Gebrauch abgewirtschaftete Feuerstelle saniert und die Holzvorräte erneuert. Zudem regelt eine Vereinbarung die Nutzung der Anlage. So präsentiert sich in der Nähe des Clubhauses und Restaurants Buechmatt oberhalb Wolfisberg ein idealer Rastplatz, leicht erreichbar, geeignet für Gruppenanlässe, mit spektakulärer Aussicht. Die Feuerstelle ist für jedermann frei zugänglich.

Anlässlich der Einweihungsfeier schilderte Bernd Stapf im Namen der Spender den Werdegang des Projektes. Erich Altermatt, Präsident der SAC-Sektion Oberaargau, bedankte sich für das Geschenk und beglückwünschte die Initianten zu dieser gemeinsamen vereinsübergreifenden Aktion. Herbert Bühler, Präsident der Ortsgruppe Balsthal in der SAC Sektion Oberaargau, würdigte die Bedeutung der neuen Bank bei der Feuerstelle des SAC auf der Buechmatt, mit ihrem herrlichen Weitblick ins Mittelland und auf den Alpenkranz. wsw