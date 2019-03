Die Welt von gestern, die Welt von heute – immer geht es um das Geld und die Macht -

(Schweiz am Wochenende vom 2.3.2019)

In diesem Kommentar „Neu entfachte Lohn-Debatte“ am Wochenende kann man wunderbar lesen wie die Welt heute läuft. Auf der einen Seite die Götter, dann das Volk. Das hatten wir doch schon alles einmal. Eben die Kaiser, Könige und das Volk. Nur eben, so sagten es doch auch schon unsere Eltern, man kann auch übertreiben, wo am Schluss die Welt zugrunde geht. Wir sehen es jetzt an einer 14-jährigen Schwedin, die wegen der Frage wie lösen die Umweltprobleme auf die Strasse geht. Viele in der Jugend sagen sich heute, so wollen auch wir eine Zukunft haben, Das beste Beispiel ist jetzt eine Bundesrätin von der CVP, sie weiss gewusst wie. Ich gestehe, dass ich die Dame anders eingeschätzt hatte. Nur eben, wenn es um das liebe Geld geht oder auch Prestige, dann passiert es eben. Kann nur sagen, wenn die Welt sich nicht ändert, egal, ob in der Politik, im Sport wie auch in der Wirtschaft, dann erleben wir eines Tages wieder so etwas wie schon einmal. Man sagte damals „Revolution“. Die Leute gehen auf die Strasse, dazu das Beispiel Frankreich mit den Gelben. Keine Widerrede, dann auch unschuldige Leute zu bestrafen, wie man es im Fernsehen von Paris sieht, das sollte nicht sein. Nur eben, wenn Menschen nicht mehr weiter wissen, dann versagen sie manchmal schrecklich. Soll keine Entschuldigung sein, einfach nur eine Tatsache. Doch ich bin mir ganz sicher, dass die heutige Ungerechtigkeit nicht ewig bleibt. Egal, ob in der Wirtschaft, Sport oder Politik. Man wird sich besinnen und die Schlussfolgerungen daraus ziehen. Es braucht halt alles immer auch seine Zeit.