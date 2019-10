Netzballplus-Turnier von Procap in der Stadthalle Olten

Am vergangenen Sonntag, 27.10.2019 wurde in der Stadthalle Olten das Netzballplus-Turnier durchgeführt, welches seit neun Jahren von Procap Sport organisiert wird. Damit das Mannschaftsspiel Netzball auch von Personen mit Handicap gespielt werden kann, wurden die offiziellen Spielregeln von Netzballswiss durch kleine Anpassungen für Personen mit Handicap zugänglich gemacht – und entstanden ist dadurch „Netzballplus“.

Dieses Jahr haben 13 Teams aus 6 regionalen Behindertensportgruppen aus den Kantonen Solothurn, Aargau, Luzern und Zürich teilgenommen. Der Startpfiff fürs erste Spiel ertönte um 09.30 und das letzte Finalspiel fand um ca. 15.00 h statt. Gespielt wurde jeweils in 3 Hallen gleichzeitig. So konnten die meisten Teams 6 Spiele bestreiten. Diese Spiele waren sehr spannend und wurden von allen Anwesenden mit vielen Emotionen mitverfolgt. Vor allem die Finalspiele waren äusserst interessant: Die Olten Tigers gaben alles und kämpften um jeden Punkt gegen zwei Teams von PluSport Behindertensport Solothurn.

An der Rangverkündigung konnten die Olten Tigers den ersten Rang feiern, Solothurn 3 belegte den zweiten Rang und Solothurn 1 den dritten Rang.

Die kompletten Ranglisten sind aufgeschaltet unter www.netzballplus.ch .

Gesamthaft fanden am Netzballplus-Turnier 38 Spiele à 16 Minuten statt. Für die Durchführung braucht es ein ganzes Team an Schiedsrichter-, Linienrichterinnen, Täfeler, Speaker, Samariter und Personen im Rechnungsbüro. Rund 26 Personen stellten sich als freiwillige Helfer und Helferinnen zur Verfügung. Allen ein herzliches Dankeschön für dieses freiwillige Engagement. Es ist sehr schön, auf ein so treues und zuverlässiges Helferteam zählen zu dürfen.

Zwischendurch konnten sich die Netzball-Spieler und Spielerinnen in der Festwirtschaft erholen und sich stärken. Die Festwirtschaft wurde von der Procap Sektion Kanton Solothurn betrieben. Hier war der Treffpunkt für Helfer, Spieler und Zuschauer. Ein solcher Ort ist für alle sehr wichtig und darf keinesfalls fehlen.

Wir freuen uns jetzt schon auf das Procap Netzballplus-Turnier vom 8. November 2020.

Procap Sport/Therese Gerber