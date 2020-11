NEIN zum hohen Schwimmbadkredit

Wer hat es noch nicht gelesen – die Befürworter des Sanierungskredits für das Schwimmbad in Obersiggenthal behaupten seit Wochen, bei einem NEIN zum Kredit würde das Hallen- und Gartenbad sofort schliessen. Aber ausser jetzt, im Abstimmungskampf war davon nie die Rede. Gemeinderat Peter Stucki sagte am 28.11.2019 während der Einwohnerratssitzung im Traktandum «Sanierung Hallenbaddecke» im Ausblick auf den Gesamtsanierungskredit «Selbst bei einem negativen Entscheid des Stimmvolks zum Hallen- und Gartenbad ist es nicht so, dass man einen Monat später den Schlüssel drehen und das Hallen- und Gartenbad zumachen müsste.» (siehe Protokoll). Ein NEIN zur Sanierung ist deshalb kein JA zur Schliessung – wie es die Befürworter behaupten. Das besagte Protokoll ist auf der Homepage der Gemeinde Obersiggenthal unter Politik – Einwohnerrat – Sitzungen 2020 – Sitzung vom 12.03.2020 Traktandum 1 Protokoll vom 28.11.2019 zu finden. Es ist bedauerlich, dass selbst ein Gemeinderat nicht zu seinem Wort steht.

Daniel Gadient, Einwohnerrat SVP, Kirchdorf