Die CVP, also die christlichdemokratische Volkspartei, hat vor kurzem die kommende Einwohnerratssitzung thematisiert, um sich geeignet darauf vorzubereiten und alle Informationen zusammenzutragen. Dabei freuen sich viele Parteimitglieder über den besonderen Erfolg des erwirtschafteten Resultats, welches aufgrund von hohen Finanzträgern erreicht werden konnte. Allerdings haben ebenfalls alle Abteilungen innerhalb der Stadt dafür gesorgt, dass ein derartig erfolgreiches Resümee entstehen konnte, von dem im Vorhinein kaum ausgegangen werden konnte.

Dementsprechend spricht die CVP einen geschlossenen Dank an all diejenigen aus, die daran beteiligt waren und mithilfe ihres Engagements diese beeindruckende Leistung erbringen konnten. Darüber hinaus erkennt die Mitglieder der CVP während der Sitzung den Jahresbericht des Projekts „Wirkungsorientierte Verwaltungsführung bei der Feuerwehr" aus dem Jahre 2018 mit Wohlwollen an.

Ebenfalls wird der Entschluss gefasst, dass eine Fusion mit Schinznach-Bad untersucht und analysiert werden soll, wobei bereits jetzt beinahe eindeutig feststeht, dass das Fusionieren erfolgreich von der Bühne vonstattengehen wird. Schliesslich würden beide beteiligten Partner profitieren und hätten keinerlei Kompromisse oder gar einseitige Nachteile zu beklagen. Somit steht fest, dass der Kredit Fusionsabklärungen gutgeheissen wird.



Währenddessen wurde bereits rein rechnerisch ermittelt, dass ein erhöhter Bedarf bei der Regionalpolizei bestünde, was für Unbehagen sorgt. Demnach stellte sich nun die schwierige Frage, ob das benötigte Geld nicht etwa in Prävention von Fehlverhalten investiert werden sollte, als dass der Fokus auf die direkte Abwendung durch das Polizeipersonal liegen sollte und somit kaum im Vorhinein auf sich anbahnende Problematiken eingegangen werden könnte, um diese bereits weit vor Ausbruch abzuwenden.

Aus diesem Grunde wartet die CVP bei diesem Punkt ab, um weitere Anleitungen sowie Erklärungen vom Stadtrat zu erhalten, welcher dafür zuständig sein wird, einen genauen Überblick darüber offenzulegen, was die jeweiligen Folgen der Aktionen mit sich tragen würden.

Zum Schluss wurde ausserdem klargemacht, dass das Anliegen, welches direkt von W. Brander angebracht worden war, nicht von der CVP unterstützt wird. Demnach sah Brander vor, im Bereich Kaserne bis Lauffohr die Strassenbeleuchtung auch nachts dauerhaft zu betreiben – auch mittels Kredit finanziert (Kreditübersichten auf der Seite der SWK Bank abrufbar). Somit sollte für mehr Sicherheit für die anliegenden Anwohner und ein besseres Erscheinungsbild gesorgt werden.

Die zu tragenden Kosten waren allerdings hoch, während der Nutzen unter Umständen minimal erschien, weshalb die CVP dieses Anliegen vorerst ablehnte.