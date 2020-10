Nach 20 Jahren wieder Erfolgreich im Supercup – HSC Suhr Aarau macht den Titel perfekt

Im Finale des Handball Supercup am 30. August 2020 maßen sich in der AXA Arena in Winterthur die Kadetten Schaffhausen mit den Mannen vom HSC Suhr Aarau. Laut der „Aargauer Zeitung“ hatte der HSC Suhr Aarau zuletzt vor 13 Jahre die Chance nach dem Titel im Supercup zu greifen. Hier verloren sie jedoch knapp mit 22:24, ausgerechnet gegen den diesmaligen Finalgegner aus Schaffhausen. Doch das diesjährige Match startete brisant und knapp – bereits in der zweiten Minute stand es 1:1.

Während es mit einer knappen 11:9 Führung für die Aarauer in die Halbzeitpause ging, konnten sich diese jedoch im zweiten Durchgang klarer absetzen und gewannen am Ende klar mit 25:20.