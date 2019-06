Mit viel guter Laune im Gepäck traten die Musikanten mit Fans am 22. Juni die Carfahrt nach Arosa zum Kantonalen Musikfest Graubünden an. Ab Chur wurde unsere Reise wegen der vielen engen Kurven mit Polizeieskorte begleitet. Etwas aussergewöhnlich aber gut gelangten wir also nach Arosa.

Nachdem die Marschmusik wortwörtlich in’s Wasser fiel, machten wir uns für die Wettkonzertvorträge bereit. Das Selbstwahlstück «Dance Movements» und auch das Pflichtstück «Bulgarian Dances» gelang wunschgemäss. Einmal mehr durften wir mit unserem Maestro Carlo Balmelli ein musikalisches Erlebnis geniessen. Das Publikum belohnte unsere Vorträge mit grossem Applaus und die Jury mit 97 Punkten für das Selbstwahlstück und 98 Punkten für das Aufgabenstück. Wow; mit gesamthaft 195 Punkten dürfen wir den Sieg in der 1. Stärkeklasse Harmonie feiern! Die Feier fiel dementsprechend ausgiebig aus.

Am Sonntag genossen wir die Bergwelt bei herrlichem Wetter mit einem Ausflug in die Brügger Stuba mit dem Bärenland. Ein schöner Abschluss eines tollen Wochenendes. Musik ist doch das schönste Hobby – gemeinsam zelebriert ein Non plus Ultra!