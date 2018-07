Der VSV Kt. Solothurn führte zwei tolle

"Volksmusik-Stubeten" durch.

Das erste fand in Wisen statt: Anlässlich vom "HeuBluemeFescht" des Turnvereins Wisen, am 24. Juni 2018, führte der Verband Schweizer Volksmusik des Kantons Solothurn wiederum eine "Volksmusik-Stubete" durch. Als Einleitung zu diesem Anlass wurde ein Ländler-Gottesdienst durchgeführt. Dieser wurde musikalisch von der Formation „Abartig“ umrahmt. Danach eröffnete die Präsidentin des VSV Kanton Solothurn, Dorli Hammer, die Stubete und begrüsste in der gut besetzten Mehrzweckhalle nebst den Besuchern auch zahlreiche Musikantinnen und Musikanten. Der Saal war wie immer in einem wunderschönen ländlichen Stil dekoriert und der Menuplan liess auch keine Wünsche offen. Das HeuBluemeFescht" wurde zum dritten Mal in diesem Rahmen mit der VSV-Stubete durchgeführt, und da während dem ganzen Nachmittag fortlaufend tolle Volksmusik, von zahlreichen „ad-hoc-Formationen“ oder der Vater– Tochter-Formation, Toni und Lisa Roth, - begleitet am Bass von Roland Walker, zu hören war und auch eine super Stimmung herrschte, wird es hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass dieser Anlass von Wisen mit der „VSV- Stubete“ durchgeführt wurde.

Das zweite in Oensingen: Bei wunderschönem Sommerwetter konnten wir am 1. Juli 2018 beim Bergrestaurant Roggen in Oensingen in der tollen Gartenwirtschaft unsere traditionelle und beliebte „Roggen-Stubete“ durchführen. Zahlreiche Musikantinnen und Musikanten – es waren deren 25 - fanden den Weg auf den Roggen um zu musizieren und einen gemütlichen Nachmittag zu geniessen. Auch aus dem Aargau kam eine Formationen und mit der Formation „Echo vom Balmberg“ (Bild) sind auch immer wieder gern gesehene Gäste bei unseren Stubeten anzutreffen, denn einige – es sind TeilnehmerInnen vom jährlichen Volksmusikkurs - kommen doch aus den Kantonen Bern, Luzern und Zürich. Sogar aus Grindelwald war ein Musikant da. Ob von der jungen Generation oder der älteren Garde - es gab wiederum gute Musik zu hören und da es so viele Gäste hatte, konnten sich die „ad-hoc-Formationen“ abwechselnd vor einem zahlreichen Publikum - bestehend aus Wanderern, Bikern oder echten Volksmusikfreunden - mit etlichen Auftritten präsentieren. Es war wiederum ein toller Nachmittag!

Der Vorstand des VSV Kanton Solothurn dankt allen teilnehmenden Volksmusikantinnen und -musikanten, dem Wirte-Paar Dario Gattuso und Melanie Hafner, das mit einem tollen Menüplan und einem perfekt funktionierenden Service-Team aufwartete, sowie den Volksmusikfreunden aus Nah und Fern. Wir freuten uns auch, Gäste aus den Kantonalvorständen des VSV Oberwallis und des VSV beider Basel bei uns begrüssen zu dürfen.

Wir hoffen, dass wir uns an der letzten „VSV-Stubete“ vom Jahr 2018, genauer gesagt am 4. November 2018 im Bowling-Center in Trimbach wieder sehen und hören werden.