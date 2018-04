Nach dem grossen Erfolg mit dem Stück ‘Froburg – Liebe im Schatten der Vergangenheit’ im September 2017 plant die Truppe des Vereins ‘Musical for You’ in Trimbach bereits das nächste Projekt. Titel und Zeitpunkt stehen bereits fest: ‘Ahoi’ soll im März 2020 zur Aufführung kommen.

Welche Passagiere und Besatzungsmitglieder mit diesem Traumschiff aufs Meer hinaus schippern, ist noch weitgehend ein Geheimnis. Fest steht, dass der Präsident und Chorleiter, Patrik Flück, bereits fleissig am neuen Drehbuch geschrieben hat.

Bald wird sich die Musikgruppe an die Auswahl der Gesangsstücke machen. Das Angebot an Liedern über die Seefahrt ist ja gross und reicht beispielsweise von ‘Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff’ von Udo Jürgens über ‘Heaven Help the Sailors on a Night Like This’ (aus dem eher unbekannten Musical ‘Iliya Darling’) bis zu ‘Sailing’ von Rod Stewart. Natürlich wird es auch Lieder geben, die sich weniger um die Schifffahrt drehen als vielmehr um Liebe, Neid, Hoffnung und andere menschliche Regungen.

Gerne möchte der Verein noch neue Mitglieder auf die Kreuzfahrt mitnehmen. Sangesfreudige Frauen und vor allem Männer aus der Region oder auch von ferneren Gestaden sind herzlich willkommen. Wer Lust hat, mal in eine Rolle wie die von Chefhostess Beatrice oder des Kreuzfahrtdirektors Oskar Schifferle aus dem ZDF-Traumschiff zu schlüpfen, meldet sich beim Präsidenten, Patrik Flück, unter Tel. 079 293 21 23, oder per E-Mail unter patrik.flueck@bluewin.ch. Wir freuen uns auf dich!

Gabi Tribelhorn