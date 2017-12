Zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien probten die 4. - 6. Klässler im katholischen Religionsunterricht mit ihrer Katechetin Jeannette Näf-Lenzin für das Musical "Es Friedensliecht reist um d'Wält". Mit nur acht Proben wurden die die Lieder, Texte und Szenen eingeübt. Warum wird das Friedenslicht überhaupt verteilt, wer braucht ein Licht in seinem Leben? Tiefsinnige Lieder und interessante Gespräche am Familientisch konnten diese Fragen an der Aufführung am 16. Dezember in der Kirche Wölflinswil beantworten.

Die vielen Zuhörenden belohnten die Kinder mit grossem Applaus und die Zugabe "Friede uf Ärde" erzählte nochmals von dem grossen Wunsch, dass es auf der ganzen Erde Friede geben soll. Dank der Unterstützung der Kirchgemeinde, welche einen grossen Anteil an die Unkosten übernahm, kann von der Kollekte Fr. 650.00 an TRINAMO für den "Bus im Park" in Aarau überwiesen werden. Die Kinder hoffen, dass durch diese Spende den Menschen in Aarau und Umgebung etwas Licht in ihr Leben geschenkt werden kann.

Anschliessend organisierten die Firmanden auf dem Stöckliplatz die Aktion "1 Million Sterne". Die vielen Lichter leuchteten in der Nacht auch als Zeichen des Friedens für unsere Welt. Die Musikgesellschaft untermalte die Aktion mit Adventsliedern.