Obwohl die Wetterprognosen nicht gut waren und mit Regen gerechnet werden musste, startete eine kleine Gruppe Langwanderer Mitte April zur zweiten Etappe des Waldstätterweges von Küssnacht am Rigi nach Vitznau. Dabei wurde nicht der direkte Weg gewählt, sondern der Wanderweg dem See entlang. Nach der schön gepflegten Uferlandschaft in Küssnacht passierten wir den Ort Greppen und erreichten nachher den Hof Halde. Dort genehmigten wir uns als Apéro den hervorragenden Süssmost. Weiter dem Herrenwald entlang und dem Wanderweg 98 folgend erreichten wir über den Weiler Zopf bei Weggis die Höhe Rigiblick. Die Verpflegung aus dem Rucksack mundete Dank der schönen Aussicht über den Vierwaldstättersee doppelt gut. Der anschliessende Aufstieg über Bodenberg, Chesteneweid forderte uns am Lützelauerwald mit dem steilen alpinen Felssteig einiges ab, obwohl dieser mit zwei Leitern etwas zugänglicher gemacht war. Der nachfolgende Abstieg ging dann auch richtig «in die Knochen». Über den letzten Aufstieg von Langwilen nach Husenweid und den nochmals steilen Abstieg kamen wir nach über fünf Stunden am Zielort Vitznau an. Dies glücklicherweise ohne einen Tropfen Regen und rundum glücklich und zufrieden über die schöne Wanderung. Von Ruedi Oegerli