Mosten auf dem Bauernhof fleissige Helfer vom Kindergarten Unterendingen

Äpfel einmal anders: Passend zum Thema Herbst haben wir uns zu Fuss auf den Weg zum Firsthaldenhof in Unterendingen gemacht um zu mosten. Wir wurden von der Bauernhofkatze und von zwei Hühnern, die gerade auf dem Misthaufen standen, freundlich empfangen. Kurz darauf fanden wir dann auch Bauer Alex und die Bäuerin Marianne auf dem Hof. Sie nahmen uns ebenfalls herzlich in Empfang.

Nach einer kleinen Stärkung wurden die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe hat mit Alex gemostet und die andere durften mit Marianne die Tiere auf dem Hof besuchen. Es wurden Hasen, Pferde und Hunde gefüttert, Hühner und Katzenbabys gestreichelt, Pferde geputzt und auch geritten. Unterdessen arbeitete die andere Gruppe fleissig und aus den Äpfeln wurde feiner Saft. Bevor getauscht werden konnte, mussten wir noch zwei ausgebüxte Hasen einfangen.

Am Ende durfte jedes Kind eine Flasche mit Apfelsaft mit nach Hause nehmen. (Beatrice Strebel)