Mixed Doubles Curlingturnier des CC Grenchen

Am 22. und 23.11.2019 führte der Curling Club Grenchen zum drittenmal das Mixed Doubles Turnier in der Tissot Arena in Biel durch. Wie schon die ersten zwei Austragungen war es auch diesmal ein gelungener Anlass. Die anwesenden 14 Teams boten spannendes und zum Teil hochstehendes Curling auf, wie immer, hervorragendem Eis.

Wie schon letztes Jahr triumphierte zuletzt Jenny Perret, diesmal mit Patrick Schreier als Teampartner. Für den geselligen Abschluss sorgte am Samstag Abend, nach den Finalspielen, ein gemeinsames Fondu im Restaurant Take Out in der Tissotarena.

Der CC Grenchen bedankt sich wiederum bei den grosszügigen Sponsoren ohne die es gar nicht mehr möglich wäre solche Turniere durchzuführen.