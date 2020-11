Mitarbeitenden des Falkenstein beteiligten sich an der Aktion «bike to work»

bike to work ist eine in der Schweiz jährlich stattfindende Mitmach-Aktion von Pro Velo Schweiz zur Fahrrad- und Gesundheitsförderung in Unternehmen. Ziel der Aktion ist, dass die Mitarbeitenden für den Arbeitsweg vermehrt das Fahrrad einsetzen.

Bike to work findet normalerweise in den Monaten Mai und Juni statt, wurde dieses Jahr jedoch Corona bedingt auf den Herbst verschoben. Erfreulicherweise beteiligten sich im September 20 Mitarbeitende des Falkenstein Menziken an der dieser Aktion. Die 5 Teams haben insgesamt 2'303 km mit dem Velo oder zu Fuss zurückgelegt. Eine Strecke, die ungefähr bis nach Moskau führen würde. Sogar aus Seengen, Fahrwangen, Neudorf oder Buttisholz sind die motivierten Sportler an den Arbeitsplatz geradelt. Es hat allen sichtlichen Spass gemacht. Das Gefühl, erfrischt und aufgeweckt im Falkenstein anzukommen oder nach der Arbeit den Kopf «auszulüften» ist wunderbar. Wenn möglich werden viele von den Teilnehmenden auch ausserhalb dieser Aktion ihren Arbeitsweg zu Fuss oder mit dem Velo zurücklegen.

Beatrice Koch