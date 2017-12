Bereits zum achten Mal durften sich die Kinder und ihre Patinnen und Paten des Patenschaftsprojekt «mit mir» von Caritas Aargau am Samstag 9. Dezember 2017 in Fredy’s Backstube in Baden austoben. Es mischte sich an diesem Nachmittag das Team von «mit mir» mit den Kindern und den Mitarbeitenden von Fredy’s um sich gemeinsam ins grosse Backabenteuer zu stürzen. In zwei Gruppen aufgeteilt, ging es für die einen zuerst zu den Guetzli, die anderen formten währenddessen Gritibänzen. Alle stachen fleissig Brunslis, Zimtsterne und Mailänderli aus, bis die Bleche voll waren. Der übriggebliebene Teig wurde einfach auseinandergezupft und in lustigen Formen dann auch mitgebacken. Der erfahrene Bäckermeister Herrmann zeigt allen dann bei den Gritibänzen, wie man das so richtig professionell macht: Im Handumdrehen hat er einen Hasen und eine Schildkröte gezaubert. Alle versuchten eifrig es ihm nachzumachen und gaben ihr Bestes. Am Schluss noch mit viel Hagelzucker und Rosinen verziert, werden die Brötchen sowieso herrlich schmecken, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so perfekt aussehen, wie die von Herrmann. Der Höhepunkt kam dann natürlich zum Schluss, als sich die Teilnehmer mit grossen Tüten bewaffnet an die übervollen Bleche machen konnten und einpacken durften, soviel die Tüte halten konnte. Noch den selbstkreierten Gritibänz obendrauf und gar noch ein zweiter von Fredy’s spendierter Sack mit weiteren Leckereien und schönen Fotos vom Tag. Das Projektteam bedankt sich bei den Mitarbeitenden von Fredy’s, Fredy Hiestand und dem Geschäftsleiter Gerd Forsting sehr herzlich für diesen Nachmittag und die grosszügigen Geschenke.

Aurélie Payrastre, Projektleiterin «mit mir», Caritas Aargau