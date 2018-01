Mit musikalischen Darbietungen aus dem Dorf startet Freienwil ins Jahr 2018. Auch der neue Gemeindeschreiber Manuel Brunner war am Neujahrsapéro anwesend.

Ein bewegtes Jahr mit viel Lust und Frust liegt hinter der kleinsten Gemeinde des Bezirks Baden. Als besonderes Highlight bleibt die Badenfahrt in Erinnerung, wo Freienwil erstmals seit 35 Jahren wieder eine Beiz führte. Kritisch war dagegen die personelle Situation im letzten halben Jahr auf der Gemeindeverwaltung: Ad interim wurde das info center seit dem Sommer durch Loredana Goldenberger in einem 40-Prozent-Pensum geleitet. Ab 1. Februar wird die Stelle endlich wieder zu 100 Prozent besetzt sein. Der neue Gemeindeschreiber Manuel Brunner, bisher Leiter Einwohnerkontrolle in Villmergen, liess es sich nicht nehmen, den ersten Anlass des neuen Jahres in seiner künftigen Gemeinde zu besuchen. Brunner wurde mit Applaus von den rund 100 Anwesenden – unter ihnen Vertreter von Gemeinderat und der Feuerwehr aus dem Nachbarort Ehrendingen – begrüsst.

WWF-Band und eine Solosängerin

Langweilig wird es Manuel Brunner mit Sicherheit nicht. Brisante Themen wie der Gestaltungsplan Mitte, von dessen Umsetzung auch das Schicksal des neuen Dorfladens abhängig ist, Asylwohnheim, Handyantenne und das Pferdezentrum Bücklihof werden die Gemeinde auf Trab halten. Ein gesellschaftliches Highlight wird die Wiedereröffnung des Weissen Windes mit seinem kulturellen Angebot (9. bis 11. März) sein. Während der Fussball-WM in Russland im Juni wird es wieder Public-Viewing-Angebote geben. Gemeindeammann Robert Müller kündigte zudem an, eine Parkplatzordnung einzuführen, «die diesen Namen auch verdient».

Den Show-Teil gestalteten die Organisatoren um Gemeinderat Daniel Aeschbach mit einheimischen Musikschaffenden. Die Band «WWF», die 2016 eigens für das grosse Dorffest gegründet worden war, spielte eingängige Melodien mit «Bandleader» Albert Kasper (Querflöte). Lara Häfliger, die Tochter von Gemeinderätin Rébecca Schneider Häfliger, zog mit ihrer starken Stimme als Solo-Sängerin die Gäste in ihren Bann.

Fotos: Sabrina Pugliatti