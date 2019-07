Der JK Schlieren startete seinen Jahresausflug 2019. Ein Ziel war nicht vorgegeben. Um 8 Uhr stand beim Probelokal, dem Alten Schuelhüsli, der Bus bereit. Der Appell ergab die angemeldete Anzahl Mitreisender. Der Start konnte mit einer gut gelaunten Schar Reiselustiger erfolgen. Kaum auf dem Mutschellen, tuschelten die «gwundrigen» Gäste über mögliche Reiseziele. Die Route über Wohlen, Villmergen, allg. Richtung Luzern, dann Richtung Sursee und Mauensee. Jetzt dämmerte es. Ein Zwischenhalt wurde vom Reiseleiter angesagt: Willisau. Da würde man in der Altstadt einen Kaffee- und Gipfelihalt einlegen.

Gemeinsam wurde manr in einer der ältesten Willisauerringli-Produktionsstätten «Café Amrein» vom Chef persönlich, Michael Rengggli, empfangen. Interessierten bot sich die Gelegenheit, die Herstellung der Ringli mitzuverfolgen. Um 11 Uhr, beladen nicht nur mit Willisauer-Ringli, sondern vor allem mit dem Wissen um die Entstehung, die Zusammensetzung des Produktes und der Produktionsweise im Kopf, ging es weiter, Richtung Sumiswald. Die nächste Ortstafel zeigte Wasen und gleich dahinter Riedbad. Jetzt wurde es geheimnisvoll. Irgendwo am Wegesrand stand zu lesen: «Häxehüsli».Nach jeder Kurve, nach jedem Abzweiger glaubte man am Zielort angekommen zu sein. Der Chauffeur brachte alle tatsächlich zu einem recht grossen mit «Häxehüsli» bezeichneten Gasthaus. Der Name macht dem Betrieb alle Ehre. Rundum begegnet man Hexen zu Hauf.

Im Saal wurde ein ausgezeichnetes Mittagessen kredenzt. Kaffee und Kuchen zum Dessert «mit und ohne Nidle» das gehört hierzulande zum guten Ton, sagt man. Die Wirtin liess es sich nicht nehmen, sich als Hexe verkleidet mit herrlichen Sketches und ein paar Liedchen zu überraschen. Frisch gestärkt ging es hinaus an die frische Luft. Auch Jodlerinnen und Jodler wollten sich unbedingt Luft und Lust verschaffen. Ein paar Lieder gaben sie zum Besten. Vier Mitglieder mit Alphörnern «bewaffnet», bliesen in die prächtige Alpenwelt. Noch einmal dreiSchwyzerörgeler/innen, ebenfalls Mitglieder der Schlieremer-Jodler-Familie, lösten sich bei den Vorträgen ab. Erst kurz vor Vier musste man vom «Häxehüsli» Abschied nehmen.

Über Dagmersellen, Aarburg steuerte der Chauffeur sein Gefährt Richtung Olten. Da in der Nähe gibt es eine Ortschaft namens Starrkirch. Im Wilerhof, einem Restaurant mit grossem Garten plante man den letzten Halt vor der Heimfahrt ein. Ein Ausflug mit vielen tollen Eindrücken, ein erlebnisreicher Tag neigte sich dem Ende entgegen. Auf dem kürzest möglichen Weg bewegte man sich zurück zum Ausgangspunkt Schlieren.

Hans-Peter Schärer