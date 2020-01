Mit der Sardinenbüchse BGU auf den Berg

Nachdem ich mich in der Zwischenzeit wieder etwas erholt habe vom Gequetsche im Bus auf den Grenchenberg vom 02.01.2020 um 11h und dann auch wieder runter um 14.50h, muss ich bei der BGU doch noch Dampf ablassen. Wie kann es sein, dass bei diesem tollen Bergwetter wie es in den vergangenen Tagen herrschte, und auch von allen Wetterfröschen prognostiziert worden ist, um 11h an einem Feiertag nur 1 normaler Bus auf die Grenchenberge fährt?? Diese Fehlplanung ist mir und auch zig Grenchnern unerklärlich. Die Verstimmung war während der Fahrt deutlich zu hören, und ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie es bei denen an den Haltestellen oberhalb Grenchen tönte, welche keine Platz mehr im vollgepackten Bus fanden.

Zum Glück für die BGU können Sie auf einen sehr freundlichen Chauffeur Herr Kocher zählen: mit seinem Humor und seinen Bemühungen die Gemüter zu beruhigen, trug er einiges dazu bei, dass die Busfahrt als «Sardinen in der Büchse» noch einigermassen erträglich war. Ein grosses Lob an Herrn Kocher! Er hatte auch sein Bestes gegeben, und die BGU bereits vor 11h am Bahnhof Süd auf den Zustand aufmerksam gemacht und um einen 2. Bus gebeten: leider ohne Erfolg. Dass die BGU nicht flexibel reagieren kann, ist mir in Anbetracht der Wetterprognosen und Feiertage unerklärlich. Vermutlich ist die BGU nicht auf Umsatz angewiesen; anders kann ich mir diese Unprofessionalität nicht erklären.

Der BGU wünsche ich für 2020 mehr Weitsicht, Professionalität und Flexibilität und dass sie weiterhin auf treue Kunden zählen kann. Auch die Bergwirtschaften werden es ihr danken, wenn sie die zahlreichen Gäste und Berggänger bei schönem Bergwetter komfortabel auf den Berg hochfahren.