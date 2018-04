Italien hat weitaus mehr als nur Pasta, Pizza und Meer zu bieten: Von beeindruckenden Bergpanoramen im Norden, malerischen Kulturblüten und Landschaften in der Mitte des Landes bis hin zum weniger frequentierten wildromantischen Süden. Warum lockt Italien so viele Urlauber an? Vermutlich, weil es dort bereits im Frühjahr wohlig warm und auch im Herbst noch angenehm ist – und zudem ist es aus dem Aargau wirklich schnell erreicht. Urlauber kennen vor allem den Gardasee, Mailand, die Toskana und Venedig. Doch eine italienische Region wird dabei besonders gerne ausser Acht gelassen: Die Emilia-Romagna. Dabei ist sie nicht nur wegen ihrer für die italienische Küche unabdingbaren Produkte wie Balsamicoessig, Parmaschinken, Parmesankäse sowie Nudeln von der Nudelfabrik Barilla bekannt, sondern diese ist auch gleichzeitig die Heimat des internationalen Opern-Komponisten Giuseppe Verdi. Und das Beste: Die Region Emilia-Romagna sowie die Wirkstätten Verdis können bequem per Velo erkundet werden.

Nel territorio dell’Emilia-Romagna: Italien steht für eine reichhaltige mediterrane Vegetation: Zahlreiche Gingster- und Oleander-Sträucher, Olivenbäume, Wildblumen und Zypressen vermitteln das typisch italienische Urlaubsgefühl. Während die unweit der Schweiz befindliche Region Toskana, die oberitalienischen Seen sowie die Grossstädte Florenz, Mailand und Venedig in der warmen Jahreshälfte nahezu überrannt werden, bleibt die Emilia-Romagna touristisch weitestgehend unbekannt. Dabei hat dieses im mittleren Norden zwischen der Adria und dem Mittelmeer gelegene Gebiet zwischen dem Lauf des Flusses Po und dem Apennin-Gebirgszug im Süden einiges zu bieten. Während Badefreunde Orte wie Cattolica, Rimini und Riccione durchaus zu schätzen wissen, wird das grösstenteils auf Thermen und Wellness ausgerichtete Landesinnere wie in Salsomaggiore und Bagno di Romagna fast nur von Einheimischen besucht. Prinzipiell lässt sich entlang der italienischen Via Emilia problemlos Fahrrad fahren. Diese bedeutsame Strasse verbindet alte römische Städte wie Rimini (Ariminum), Bologna (Bononia), Modena (Mutipa), Reggio (Regium Lepidi) und Parma (Parma Iulia Augusta) miteinander. Doch auch kleinere Ortschaften mit teilweise antiker Vorgeschichte verbergen sich zwischen den hiesigen Hügeln entlang der Via.

Die Verdi-Radtour: So kam es, dass das kleine Städtchen Busseto der ideale Nährboden für das Schaffenswerk des berühmten Komponisten Verdi wurde. Dieser wurde am 10. Oktober 1813 im kleinen Dörfchen Le Roncole bei Busseto geboren. Etwa 50 Meter neben der dortigen Kirche steht sein Geburtshaus – zur damaligen Zeit eine Poststation mit Wirtschaft. Die Verdi-Radtour beginnt für gewöhnlich dort und kann sowohl auf eigene Faust als auch mit Tourguide unternommen werden. Zwar gibt es im Tourismusbüro von Busseto Leihvelos, jedoch sind viele der Räder alles andere als in einem guten Zustand. Es empfiehlt sich die Ausstattung mit einem geländetauglichen Velo – wer hier noch nicht selbst gut gerüstet ist und solche Touren öfter unternimmt, sollte sich das entsprechende Equipment einfach anschaffen, was auch ganz bequem online möglich ist. Die Radtour führt von Verdis Geburtshaus zum Stadtpalais Casa Barezzi. Das in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsene Wunderkind wurde nämlich von Antonio Barezzi, einem Kaufmann aus Busseto, im Alter von zehn Jahren in dessen Philharmonische Gesellschaft aufgenommen. Musikalische Bildung sowie finanzielle Unterstützung durch denselbigen begünstigten den Aufstieg des jungen Genies und brachten ihm bald einigen Reichtum. Eindrücke von seinem imposanten Wirken vermitteln sowohl seine grosse Villa auf dem Landgut Sant‘Agata in Villanova sull’Arda (mit Platz für 200 Angestellte) als auch das Hotel I due Foscari in Busseto. Benannt nach einer Verdi-Oper, wirkt das Restaurant des Hotels wie eine Theaterkulisse – nicht nur weil hin und wieder die Kellner dort die Speisekarte vorsingen. Direkt am Verdi-Radweg gelegen werden Sie auch an einem Besuch des nationalen Verdi-Museums am Rande Bussetos nicht vorbeikommen. Hier wurde jeder der 27 Verdi-Opern ein eigener Raum gewidmet.

Verdis Schaffenswerk: Der grimmige Komponist hatte angekündigt, sein Geburtshaus speditiv abreissen zu lassen, sofern das eintreten sollte, was er nicht wollte: Pilgerfahrten zu den Wirkstätten seines Lebens. Doch ist dies den Besuchern nicht zu verübeln. Verdi gehört zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der jungen italienischen Geschichte und daran wird auch heute noch im grossen Stil erinnert: Zum Beispiel im Rahmen des Verdi-Festivals im Oktober jeden Jahres – mit Konzerten und Opernaufführungen in Städten wie Busseto und Parma. Der italienische Maestro erlangte zu Lebzeiten seinen wohl ersten grossen Ruhm durch die Erstaufführung der Oper Nabucco im Jahre 1842. Ob als revolutionäre Anstachelung gedacht oder nicht: Die italienischen Völker haben sich durch den in dieser Oper berühmten Gefangenenchor erstmals dazu animieren lassen, der zur damaligen Zeit bourbonischen, französischen und österreichischen Fremdherrschaft Italiens kollektiv Widerstand zu leisten. Egal, ob Lombarden, Neapolitaner oder Römer: In Verdi sahen die geknechteten Völker Italiens eine Identifikationsfigur für ihren gemeinsamen Kampf um das Risorgimento (italienisch für Wiederaufblühen) Italiens – Verdi als ein der kulturellen Gegenwart bzw. Musikkunst entnommenes politisches Symbol. Der Gefangenenchor in Verdis Nabucco singt metaphorisch und träumerisch von einer besseren Zukunft und trifft damit den Nerv der Zeit und die damalige Situation der italienischen Völker.

Spätestens mit der eindeutig politischen Oper La battaglia di Legnano aus dem Jahre 1849 ist Verdi für viele Italiener der maestro della rivoluzione italiana. Durch das Beschmieren zahlreicher Wände mit der Parole V.E.R.D.I. (Akronym für Vittorio Emanuele Re d’Italia) haben revolutionär Denkende doppeldeutig eine Lösung für ihren Freiheitskampf formuliert. Wenngleich ein italienischer Revolutionsversuch im Jahre 1849 zunächst gescheitert ist, so erlangte Italien spätestens 1870 die ersehnte Einheit unter dem König Viktor Emanuel II zurück.

„Veni, vidi, Verdi“: Eine Reise in die Emilia-Romagna verspricht einzigartiges italienisches Urlaubsflair sowie ein Treffen mit dem Schaffenswerk Verdis. Schnappen Sie das Velo und tauchen Sie ein in die mediterrane Urlaubswelt des grossen italienischen Maestros und vergessen Sie nicht, eine seiner Opern zu besuchen. Riesige Chöre, beachtlich hohe Frauenstimmen und übermütig tutende Holzbläser, das ist Verdi. So bedeutend er für die Einheit Italiens war, so aufbrausend und selbstbewusst war er auch. Angeblich verlangte er im Jahre 1871 umgerechnet 750.000 Euro von einem ägyptischen Vizekönig für die von diesem bestellte Oper Aida – und der Käufer zahlte seinen Preis. Ein Besucher dieser Oper schrieb Verdi im Mai 1872, dass er die Aida gesehen habe und leider enttäuscht gewesen sei. Um sich seines Urteil sicher sein zu können, habe der Besucher sich daraufhin die Oper sogar ein weiteres Mal angeschaut, wobei er in seiner Meinung bestärkt wurde. Jener Besucher verlange daher von Verdi sein Eintrittsgeld zurück. Der grosse Maestro beglich zwar tatsächlich die Summe, jedoch – leidenschaftlich und temperamentvoll wie er war – verbunden mit der Aussage: „Sie dürfen nie wieder eine meiner Opern besuchen!“

Übrigens: Wer mal nicht nach Italien reisen möchte, kann sein Velo auch hier im schönen Aargau nutzen, denn auch unser Kanton wartet mit traumhaften Radwegen in allen Schwierigkeitsgraden auf. An den Flüssen wie im Aaretal gibt es beispielsweise flache und somit recht einfache Routen, doch auch fortgeschrittene Velofahrer werden hier fündig. Wer sich für Kultur interessiert, findet schöne Touren, die an Kapellen, Schlössern und Burgen vorbei führen. Wie wäre es beispielsweise mit der Tour durch den Aargau, die von Waldshut-Tiengen führt? Aber auch die Wege der Habsburger im Schweizer Mittelland sind einen Besuch wert und führen beispielsweise an der ruhigen Are und am Schloss Habsburg vorbei.