Bereits zum 43. Mal findet im Schulhaus Lohren in Fischbach-Göslikon die traditionelle Metzgete statt. Alle Jahre wieder lädt die Männerriege zum fröhlichen Stelldichein aller Einheimischen sowie der vielen Gäste aus den umliegenden Gemeinden ein. Alle sind herzlich willkommen!

Zeit für ein Festessen

Am Freitag, 1. Oktober 2018 um 17.00 Uhr ist die Metzgete eröffnet. Bis um 23.00 Uhr gibt es Fleischspezialitäten und andere Köstlichkeiten. Am Samstag, 20. Oktober 2018 ist die Festwirtschaft bereits von 11.00 durchgehend bis 22.00 Uhr offen: Die beste Gelegenheit für ein feines Mittagessen. Am Samstagabend gibt es dazu die passende musikalische Unterhaltung mit der Handorgel. An der Bar können die Gäste an beiden Tagen einen erfrischenden Apéro geniessen oder den Abend stimmungsvoll ausklingen lassen.

Ausgesuchte Spezialitäten

Auch dieses Jahr werden die Gäste kulinarisch verwöhnt. Die Fleischwaren stammen von Beat Michel, der in Uezwil auf seinem Bauernhof selbst metzget. Zum Beispiel für sein Restaurant Traube in Küttigen sowie andere anspruchsvollen Kunden. Die währschaften Bauernspezialitäten gehören zur Metzgete wie die ausgelassene Stimmung. Alles unter dem bekannten Motto: “Guet, gnueg, günstig und gmüetlich,” Den beliebten Anlass lassen sich viele Eingeweihte nicht entgehen. Alle anderen sollten sich den 19. und 20. Oktober vormerken und einmal vorbeischauen. Die Männerriege Fischbach-Göslikon freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher – die sportlichen Herren werden deshalb im Service vom Damenturnverein und den Ü33-Frauen tatkräftig unterstützt.