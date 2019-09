Meisterschaftsspiel 4. Liga

FC Frenkendorf – FC Kaiseraugst

2 : 2 ( 1 : 1 )

Die Gäste aus Kaiseraugst waren die Glücklichen, in der Nachspielzeit gelang der Ausgleich

Zwei Tabellennachbarn, der FC Frenkendorf und der FC Kaiseraugst, die sich in der unteren Tabellenhälfte tummeln, die hatten auf dem Kittler in Frenkendorf am Samstag, den 28. September 2019, um 18.00 Uhr dieses Meisterschaft Spiel zu absolvieren. Also kann man sagen, dass dieses Spiel für beide Mannschaften zeigen wird, ob man weiterhin unten ist oder den Blick nach oben haben darf. Ganz sicher haben die Trainer von beiden Mannschaften die Spieler auf dieses Spiel so richtig heiss gemacht. Und der FC Frenkendorf ist ja in diesem Spiel die Heim Mannschaft. Und so pfiff der Schiri das Spiel pünktlich um 18.00 Uhr an. Es hatte auch dieses Mal zahlreiche Zuschauer. Der FC Frenkendorf nahm sofort das Spiel in die Hand, schon in der 13 Minute gelang das 1 : 0. Doch ein gutes Zusammenspiel der Gäste brachte in der 18 Minute das 1 : 1. Man sah einen FC Frenkendorf auf dem Platz, der unbedingt siegen wollte. Doch der Kampf um jeden Ball und das geschossene Tor, der war auch bei den Gästen aus Kaiseraugst angesagt. Beide Mannschaften gingen mit dem Ergebnis von 1 : 1 in die Pause. Und man war jetzt gespannt, ob dem FC Frenkendorf das nächste Tor gelingen wird. Es gelang in der 52 Minute. Ein hervorragender Schuss in die rechte Ecke vom Tor vom Goalie von Kaiseraugst. Somit 2 : 1 für den FC Frenkendorf. Jetzt war es ein ausgeglichenes Spiel, jeder Mannschaft hätte ein weiteres Tor gelingen können. Man war dann in der 90. Minute, also konnte man hoffen als Mannschaft vom FC Frenkendorf, einfach 3 Punkte mehr auf dem Konto. Doch man hoffte zu früh. Den Gästen gelang in der Nachspielzeit noch das 2 : 2 . Also für beide Mannschaften jetzt 1 Punkt für die Tabelle.