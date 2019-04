Dass Bettina Lutz Güttler für den Gemeinderatssitz in Obersiggenthal kandidiert, ist ein grosses Glück für die Gemeinde. Ich kenne sie schon sehr lange und seit vielen Jahren wohnen wir auch im gleichen Quartier. Ich schätze ihre ruhige, besonnene Art, die sie immer beibehält, auch wenn ihre Tage gefüllt sind als Familienfrau, mit Beruf, der Partei und im Verein. Jede einzelne Aufgabe nimmt sie ernst und sie nimmt sich Zeit dafür. Sie macht sich stark für die Anliegen, die an sie getragen werden und stellt sich doch nicht in den Mittelpunkt. Sie macht keine grossen, leeren Worte – sondern deutliche Aussagen. Für das Amt des Gemeindeammanns ist sie genau die richtige Frau. Sie verfügt über alle Qualitäten, die dieses Amt voraussetzt. Und es ist Zeit, dass eine Frau dieses Amt übernimmt! Darum setze ich den Namen Bettina Lutz Güttler 2 Mal auf meinen Wahlzettel, als Gemeinderätin und als Gemeindeammann.

Martina Petranca-Malz