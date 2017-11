Die meisten Bachelorstudiengänge sind Bestandteil eines zweistufigen Studiengangs; es schließt sich in der Regel ein 4 semestriges Masterstudium an, welches die finalen Voraussetzungen darstellt, um die berufliche Karriere zu starten. Zum Ende des Bachelorstudiums stellt die sogenannte Bachelorarbeit die letzte große Hürde dar, die die Absolventen zu bestehen haben, um den Studienabschluss zu erlangen. Für nahezu alle Studierenden handelt es sich mit der Bachelorarbeit um die erste Abschlussarbeit ihrer Art, die nach wissenschaftlichen Kriterien zu verfassen ist. Insbesondere in den letzten Semestern ist das Pensum an Arbeit groß. Im Schreibverlauf der Abschlussarbeit kommen Fragen auf, die aus organisatorischen und zeitlichen Gründen nur bedingt geklärt werden können.

Viele Studierende entscheiden sich aus diesen Gründen dazu, einen Großteil der anstehenden Arbeit auszulagern und die Bachelorarbeit von einem kompetenten, fachversierten Ghostwriter schreiben zu lassen, der garantiert, dass die Arbeit pünktlich und im Rahmen der zu wahrenden Frist eingereicht werden kann.





Professionelle Ghostwriter von business-and-science.de



Business-and-science.de ist der kompetente Partner, wenn es darum geht, wissenschaftliche Abschlussarbeiten von erlesenen Akademikern erstellen zu lassen. Der Anbieter kooperiert mit kompetenten Ghostwritern aus allen Fachbereichen. Der Kontakt zwischen den Studierenden und den Ghostwritern ist dabei ebenso einfach und schnell wie anonym und diskret. Das Ziel der Akquirierung eines Ghostwriters ist stets die fristgerechte Abgabe einer qualitativ hochwertigen Bachelorarbeit, die allen fachlichen und organisatorisch-strukturellen Anforderungen der jeweiligen Universität bzw. Fachhochschule gerecht wird, ein deutlicher Pluspunkt zum Bachelor-Thesis Schreiben lassen.





Kooperation und Rücksprache zwischen Studierenden und Ghostwritern



Die Form und Häufigkeit der Kommunikation und Rücksprache zwischen den am Schreibprozess Beteiligten bestimmt der Auftraggeber selbst. So ist es dem Absolventen beispielsweise möglich, die Erstellung der Bachelorarbeit komplett in die Hände des Ghostwriters zu geben. Ohne weiterhin im Gestaltungsprozess der Bachelorarbeit involviert zu sein, kann sich der Auftraggeber anderen Schwerpunkten seines Studiums widmen.

Aufgrund diverser Anforderungen und formal-struktureller Vorgaben, die von Universität zu Universität differieren, ist es dem Auftraggeber jedoch ans Herz zu legen, rege Rücksprache zu halten und sich aktiv in den Gestaltungsprozess der Arbeit einzubringen. So können Wünsche jeglicher Art sowie individuelle Ideen und Ansätze jederzeit berücksichtigt bzw. umgesetzt werden.





Absolventen sollten frühzeitig Kontakt aufnehmen



Zeit ist Geld, aber ein ausreichend großes Zeitfenster zur Erstellung der Arbeit sorgt dafür, dass die Qualität der Arbeit zu keinem Zeitpunkt leidet und sowohl den eigenen Ansprüchen des Absolventen als auch den Ansprüchen des Fachbereichs gerecht wird. Eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit busniess-and-science.de, die den passenden Ghostwriter für jeden Themenschwerpunkt finden, ist daher sehr wichtig. Durch die organisatorischen Strukturen und die Vielzahl an fachlich kundigen Ghostwritern kann von business-and-science.de sichergestellt werden, dass die Fertigstellung der Arbeit sogar im Krankheitsfall eines Schreibers gewährleistet ist.





Erstellte Bachelorarbeit dient als Mustervorlage für das einzureichende Exemplar



Aus juristischer Sicht ist es wichtig zu erwähnen, dass die erstellte Arbeit ausschließlich als Vorlage Verwendung finden darf. Die erstellte Arbeit sollte also keinesfalls unverändert bei den zuständigen Prüfungsämtern eingereicht werden. Wie der Studierende mit dem erstellten Material verfährt und wie dieses Verwendung findet, liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Für die fahrlässige Nutzung des Materials kann business-and-science.de keine Haftung übernehmen. Nach vollständiger Bezahlung liegen die Rechte der durch den Ghostwriter erstellten Arbeit einzig und allein beim Auftraggeber.





Die Bezahlung erfolgt nach festgelegtem Procedere



Die Bezahlung erfolgt bei business-and-science.de nach einem festgelegten Schema. Nach einer ersten Anzahlung beginnt der Ghostwriter mit der Arbeit. Nachdem eine erste Teilüberweisung für die ersten Arbeitsschritte zu tätigen ist, wird die vollständige Arbeit abschließend mit einer Schlussrate beglichen.