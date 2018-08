MG Kölliken als «special act» im Zirkus Stey

Kölliken Das Management des Zirkus‘ Stey liess sich für eine der Vorstellungen auf dem Kölliker Dorfplatz etwas Aussergewöhnliches einfallen, indem es die Dorfmusik als Vorprogramm engagierte. Für die Musikgesellschaft Kölliken war die Zirkusmanege einer der ungewöhnlichsten Spielorte in der Vereinsgeschichte. Und die MGK liess sich dafür etwas einfallen und gab beim Auftritt in der Zirkusmanege ein besonderes Bild ab. - Vor dem Konzert wurden die Uniform-Krawatten gegen farbenfrohe überdimensionierte Fliegen getauscht. Und an jedem Instrument wurde eine rote Clown-Nase angebracht. Hansjörg Ammann dirigierte leidenschaftlich mit der roten Nase am Taktstock. Die Zirkusbesucher waren von den speziellen «Uniformen» wie auch von den Klängen der MG Kölliken begeistert. Bei «Easy Gloryland» brillierte Markus Brechbühl auf der Trompete mit einem Solo und das Publikum sang dazu «Mir sin mit em Velo da». Wegen des straffen Zeitplans mit dem pünktlichen Beginn der Zirkusvorstellung konnte die MGK nur gerade «Zoge am Boge» als Zugabe spielen. Das Publikum hätte gerne weitere Stücke ihrer Dorfmusik gehört.

Zirkus Stey und Kölliker Dorfmusik beide als Gewinner

Der geschickte Schachzug der Zirkusdirektion mit der Verpflichtung der MG Kölliken führte zu einer Win-win-Situation. In einer Kurzumfrage äusserten Zuschauer, dass sie primär wegen des Auftritts der MG Kölliken in den Zirkus gekommen seien und danach auch die Zirkusvorstellung genossen. Andere Besucher kamen wegen der Zirkusvorstellung und freuten sich davor über die Klänge der Dorfmusik. Im Zirkuspublikum sassen dann auch die Kölliker Musikantinnen und Musikanten, welche von Zirkusdirektor Martin Stey als Dank zur Zirkusvorstellung eingeladen wurden.

Kölliker Stefan Lerch als Assistent des Zirkus-Clowns

Das Motto des Zirkus‘ Stey «Dä Zirkus für Alli» galt dann auch während der Vorstellung. Clown Berty Balder integrierte den Zuschauer Stefan Lerch mehrmals ins Programm. Spontan und souverän übernahm Lerch die ihm zugeteilte Rolle.

