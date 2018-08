Am Samstag, 18. August, bereits um 7 Uhr in der Früh startete unser Car mit 34 Wanderlustigen in Neuenhof via Autobahn, übers Entlebuch (begleitet mit etwas Nieselregen) nach Schangnau. An Bord eine fröhliche, aufgeweckte Runde mit Männerrieglern und deren Partnerinnen. Nach dem feinen Kaffeehalt im Landgasthof Löwen („Löie“) durften wir unsere Wanderung von Schangnau nach Kemmriboden-Bad bereits mit Sonnenschein starten.

Feine frische Waldluft, sehr angenehme Wege und die Sicht auf die Schrattenfluh und den Hohgant waren unsere Begleiter.

Mit einem kurzen Apéro - gestärkt mit dem feinen Mittagessen vom Bad Hotel Kemmriboden-Bad, gings weiter per Car nach Trubschachen. Bei der Fa. Kambly durfte nochmals ein feiner Kaffee oder sonstiges, verbunden mit feinen Süssigkeiten, genossen werden.

Auf dem Heimweg, innerhalb der zufriedenen Runde waren stets lustige Sprüche und ein munteres Lachen zu hören, bis zur Rückkehr in Neuenhof um 19.00 Uhr.

Besten Dank für die Organisation der schönen Reise.

NB: „Blieb fit ond turn mit eus mit“, Turnen immer am Montag um 19.45 Uhr