Männerchor-Lotto eingeladen. Das jährlich stattfindende Event startete am vergangenen Samstag den 28. Juli um 19:30 Uhr und am folgenden Sonntag den 05. Juli ab 14:00 Uhr in der Mehrzweckhalle in Mägenwil. Ich war natürlich auch vor Ort und habe ebenfalls mein Glück versucht, ein paar bekannte Gesichter getroffen und nebenbei einige nette Gespräche geführt.



Sowohl Jung als auch Alt trafen sich an diesem Wochenende um an dem Spielspass teilzunehmen. Viele Leute sammelten sich in der Halle, da die Veranstalter dieses Jahr mit 3 Gratis-Karten für den jeweils ersten Gang des Tages lockten. Somit gab es ein kaum vorhandenes Risiko auf Verluste und trotzdem eine grosse Auswahl an attraktiven Preisen für jeden mit einer Prise Glück. Zu diesen glücklichen Personen durfte ich mich auch zählen. Schon bei der ersten Ziehung bekam ich für meine drei Richtigen einen kleinen Preis und auch bei der zweiten ging ich nicht leer aus. Für einen Hauptgewinn reichte es zwar nicht, aber mit kleineren Goodie-Bags war ich ebenfalls sehr zufrieden. Selbst wenn ich am Ende des Abends ohne Gewinn geblieben wäre, hätte es immernoch für ein spassiges Wochenende gereicht, da bei diesem Kommunikationsreichen Event die Lottoziehung zur Nebensache wurde und die Interaktionen mit anderen Besuchern zu einigen Zeitpunkten im Vordergrund standen.



Selbst für all jene, die an dieser Lottoziehung kein Interesse hatten oder vielleicht einfach kein Glück hatten, gab es keinen Grund dieses Event nicht zu mögen. Denn mit leckeren Speisen und Getränken, wie zum Beispiel einer grossen Auswahl an selbstgemachten Salaten, verschiedenen Kuchen und erfrischenden Drinks, konnte selbst der letzte Mägenwiller zufriedengestellt werden. Alles in allem war das Männerchor-Lotte ähnlich wie das Euromillions Lotto dieses Jahr erneut ein voller Erfolg. Die Besucherzahlen waren mehr als zufrieden stellend, die Stimmung war super, der Spass war zu jeder Zeit im Vordergrund und egal ob mit Hauptgewinn oder Trostpreis in der Hand, jeder ging an diesen Abenden mit guter Laune nach Hause.

Da ich von einem erneuten Erfolg ausgehe, kann ich jedem nur empfehlen nächstes Jahr auf alle Fälle wieder die Mägenwiller Mehrzweckhalle aufzusuchen, wenn der Männerchor erneut zum Lotto einlädt.