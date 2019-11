Männer-Kochklub Spreitenbach erstmals dabei am Weihnachtsmarkt

An der Generalversammlung vom 14. Januar 2019 hat der Männer-Kochklub beschlossen, sich in Zukunft vermehrt bei öffentlichen Anlässen zu engagieren. Dies war in diesem Jahr bereits am Waldreinigungstag und am Sommernachtsfest der Fall. Und nun ist der Männer-Kochklub erstmals am Weihnachtsmarkt vom 23. November dabei. Nachdem bekannt wurde, was am Weihnachtsmarkt an Esswaren und Getränken angeboten wird, haben die Mitglieder vom Kochklub beschlossen, «Hörnli und Ghackets» zu servieren. Der zugewiesene Standort könnte nicht besser sein, direkt vor dem Sprützehüsli auf dem Sternenplatz steht der Marktstand vom Männer-Kochklub. Gekocht wird in grossen Pfannen auf dem Gasfeuer vor Ort. Man hofft, durch die feinen Gerüche, welche den Stand umwehen, eine grosse Gästeschar zum Zuschauen und Probieren anlocken zu können. Der Männer-Kochklub ist bestens gerüstet für den Anlass und freut sich auf viele Besucher am Weihnachtsmarkt.

Männer-Kochklub Spreitenbach