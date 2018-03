An einem herrlichen Spätsommertag im September, machten sich 107 Seniorinnen und Senioren mit dem Reiseunternehmen „Papis“ und zwei vollen Reisebussen auf den Weg zu einer Fahrt ins Blaue. Bei Fahrten ins Blaue ist das Ziel den Reisenden nicht bekannt und es wird eine Überraschung. Die Senioren allerdings, ließen keinen Versuch offen, mir über den Zielort etwas zu entlocken.



Selbstverständlich wollte ich aber die Spannung weiter hochhalten und so starteten wir voller Vorfreude am Reisetag, zum vereinbarten Zeitpunkt um 9 Uhr, unseren Ausflug. Auf unserem Weg wäre ein erster, interessanter Anlaufpunkt die Landesregierung in der Hauptstadt gewesen, doch mit Politik hatte unsere Reise keineswegs etwas zu tun. Stattdessen machten wir uns auf Richtung Freiburg in das Gantrischgebiet. Über die wunderschöne Landschaft zwischen Düdingen und dem Gurnigel Pass in der Schweiz, staunten unsere Senioren nicht schlecht.



Während die Enge des Passes die volle Konzentration unserer Busfahrer forderte, konnten wir dagegen die Fahrt in vollen Zügen genießen. Im Kanton Bern befanden wir uns, sobald der höchste Punkt des Passes erreicht war und nur ein Stück weiter talwärts erreichten wir auch schon, das besonders in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bekannte Kurhotel Gurnigelbad (1155m.ü.M.), welches der Gemeinde Riggisbad angehört. Vielversprechend klang auch die angeblich heilende Wirkung von drei Quellen, mit stark schwefel- und eisenhaltigem Wasser. Zum Mittagessen jedoch, bevorzugten wir edle Tropfen bei ein, zwei oder mehr Gläschen Wein.



Nur kurze Zeit später setzten wir unseren Ausflug fort und die Reise führte weiter nach Gürbetal, Krauchtal und Wynigen, wo wir gut gelaunt und durstig beim Landgasthof „Zur Linde“ einkehrten. Gestärkt, glücklich und zufrieden machten wir uns auf den Weg nach Hause und ein geselliger und spaßiger Tag neigte sich dem Ende zu. Das nächste Mal wird eine etwas weitere Reise mit Flug (über fluege.de) und Hotel geplant. Recht herzlich bedanken möchten wir uns auch bei den beiden Samariterinnen, die uns auch dieses Jahr unterstützend zur Seite standen und selbstverständlich danken wir auch unseren lieben Seniorinnen und Senioren, denn es war mal wieder ein unvergesslicher Tag mit euch! Händs guet, bliebed gsund, bis zum nöchschte mol.