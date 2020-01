Macht Freiwilligenarbeit Spass?!

„Ja, klar!“ – sagen die Freiwilligen vom Angebot Co-Pilot und die bunte Schar von zufriedenen, lachenden Menschen am Abschlussabend spricht Bände. Die Freiwilligen des Angebots Co-Pilots schätzen die sorgfältige Einführung, den Erfahrungsaustausch in der Gruppe und die freie Zeiteinteilung ihres Engagements. „Dass man mit so wenig so viel bewirken kann“, hätte ich nie gedacht, melden viele Co-Pilotinnen und Co-Piloten nach dem Projektjahr zurück.

Für den neuen Projektstart in Baden werden noch Freiwillige gesucht. Voraussetzung ist das Interesse an der Begleitung von Einzelpersonen oder Familien, die durch Flucht in die Schweiz gekommen sind und sich hier integrieren wollen. Weitere Informationen und Anmeldung siehe www.caritas-aargau.ch.

Caritas Aargau, Isabelle Odermatt