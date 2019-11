Lutz Fischer-Lamprecht tritt die Nachfolge von Lilian Studer im Grossen Rat an. Fischer-Lamprecht ist Präsident der EVP Regionalpartei Wettingen-Limmattal und ist seit 2016 Einwohnerrat in der schönen Gartenstadt Wettingen. Seine politischen Schwerpunkte sind Verkehrs-, Finanz- und Umweltpolitik. Wir wünschen weiterhin viel Freud in der politischen Tätigkeit und gutes Geschick auf kantonaler Ebene.

Helen Suter, EVP Wettingen-Limmattal