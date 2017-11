Mit Linus Egger stellt sich ein erfahrener Mann für die Wahl des Gemeindeammanns zur Verfügung. Sein wirtschafts- und gesellschaftspolitisches Wissen, aber auch sein anpackendes, zielgerichtetes und dennoch kompromissfähiges Wesen machen ihn zum idealen Kandidaten für diesen Posten. In stürmischen Zeiten sollte der Kapitän vor und mit seiner Mannschaft tatkräftig die weiteren 4 Jahre anpacken. Linus Egger würde als Gemeindeammann wohl auch die mögliche Verwaltungsreform mitgestalten und mittragen, ganz sicher aber all seinen Elan in eine gut funktionierende Verwaltung hineinbringen. Damit Obersiggenthal die kommenden schwierigen Jahre erfolgreich gestalten kann, darum empfehle ich Linus Egger als Gemeindeammann.