Linn eine Entdeckungsreise im Aargauer Jura.

Wussten Sie, dass der höchste Wasserfall des Kantons in Linn liegt oder das Ortsbild von nationaler Bedeutung ist. So steht es in einer Broschüre, welche bei der Bushaltestelle "Linn" aufliegt. So wanderten wir auf den Linnerberg, um den schönen Aussichtspunkt auf 722m zu geniessen. Die Nachmittagswanderung führt uns auf sonnigen Wegen unserem Ziel entgegen. Auf der ganzen Wanderoute begegneten wir über 50 russischen Bären, die wir ohne einen Biss archivieren konnten. Der russische Bär wir auch als spanische Flagge genannt und ist ein wunderschöner Schmetterling. Der krönende Abschluss gab es an einem Wasserdost, wo über fünf Bären tanzten.

Auch auf den Bauplatz des neuen Bözbertunnls konnten wir von oben einen Blick werfen. Der bestehende zweispurige Bözbergtunnel ist nicht 4-Meter-tauglich, deshalb wird parallel dazu eine neue 2,7 Kilometer lange Doppelspur-Röhre gebaut. Der alte Tunnel wird künftig als Dienst- und Rettungsstollen genutzt. Fünf Notausgänge führen über Querverbindungen vom neuen zum alten Tunnel.

Der jurapark Aarau hat ein sehr interessante Angebot an Exkursionen und Veranstaltungen im 2018.

Bericht und Photos Anton Scheiwiller Dietikon