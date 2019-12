Liestal ist der Nachbar von Frenkendorf, warum nicht Liestal einen Besuch abstatten

Liestal ist der Nachbar von Frenkendorf, warum nicht einmal einen Besuch abstatten als Familie von Frenkendorf

Das taten wir am 7. Dezember 2019, um 13.03 Uhr Abfahrt vom Dorfkern Frenkendorf, dann ging es zum Bahnhof Frenkendorf und von dort einfach nach Liestal. Dann machten wir den Besuch im Stedtli. Es hatte viele Leute und auch Verkaufsstände, wo man gute Sachen kaufen konnte. Und anschliessend dann durch einige Gässlein von Liestal, alles dokumentiert mit Bildern. Dann am Schluss über Fraumatt, unten hat es auch die Ergolz, wieder zurück wo wir wohnen. Ja, man kann auch dies sagen, dass es sich lohnt diesem Liestal bei Gelegenheit einen Besuch zu machen. Wirklich schön, was man da an schönen Bauten zu bestaunen hat.