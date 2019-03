Wie in den letzten Jahren wird Balsthal auch im 2019 beim "Coop Gemeinde Duell schweiz.bewegt" teilnehmen.

Unter dem Label "balsthal bewegt" wird am 25. & 26. Mai 2019 zwei Bewegungstage stattfinden, um die Bevölkerung zu mehr Bewegung zu animieren. Hierzu laden wir auch alle Nachbarsgemeinden zum aktiven Mitmachen ein.

Wiederum findet das Geschlechter Duell statt "Damen vs Herren".

Wie kann ich Bewegungsminuten sammeln?

Sie können während des gesamten Zeitraums vom 01.05. - 02.06.2019 mit der App von schweiz.bewegt Bewegungsminuten sammeln (Spazieren, Wandern, Radfahren, Inlinen, Sportschiessen, Schwimmen, etc...) die ihrer Gesundheit zugutekommen und Balsthal im schweizweiten Vergleich zum Sieg verhelfen sollen.

Die App ermöglicht Ihnen jederzeit und auch ausserhalb des Gemeindeprogramms von Balsthal bewegt Bewegungsminuten zu sammeln. Es werden während der schweiz.bewegt Zeit (im Monat Mai) sogenannte Self-Scanning-Stationen eingerichtet an denen der QR-Code eingescannt werden kann, damit Sie loslegen können. Auch können Sie den QR-Code ausdrucken und so bequem an jedem beliebigen Ort mit der sportlichen Betätigung beginnen. Die Handhabung dabei ist einfach simpel. Standorte der Stationen ab 20.April unter: www.coopgemeindeduell.ch/gemeinde/balsthal

Mir Infos zur App: www.coopgemeindeduell.ch/app-de