Der Familienverein Rupperswil hat ein heisses Eisen im Feuer. Die Komikerin und Bloggerin Pony M. kommt mit ihrer Tour d'Amour nach Rupperswil - am Samstag, 7. September 2019. Seit mehr als fünf Jahren widmet sich Yonni Meyer alias Pony M. allem, was dich und mich und die Welt bewegt. Ihr absolutes Herzensthema ist und bleibt jedoch die Liebe. Deshalb steht ihre Lesetour 2018/2019 ganz im Zeichen dessen, was unsere Herzen verbindet, sie zu schmelzen und zu brechen vermag. Eine Hommage an das höchste aller Gefühle. Pony M. liest ein "Best of" ihrer Texte aus den letzten fünf Jahren über die Lieben zu den Eltern, zu den Freunden, über Liebeskummer, Dating und Herzschmerz - und letztlich auch über die Liebe zu sich selbst.

Es wird voraussichtlich eine der letzten Lesungen von Pony M. sein, bevor sie im Oktober ihr erstes Kind erwartet.

Türöffnung und Barbetrieb ab 19 Uhr, Start der Lesung um 20 Uhr, mit kleiner Pause zwischendurch und am Schluss Buchverkauf durch Pony M.

Tickets unter www.faveru.ch/aktivitäten oder an der Abendkasse