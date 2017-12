Buchstart ist ein gesamtschweizerisches Projekt zur Frühsprachförderung und zur ersten Begegnung von Kleinkindern mit Büchern. Bilderbücher sind nicht nur eine grosse Hilfe beim Spracherwerb, sie fördern auch die Gesprächskultur innerhalb der Familie und bieten Trost und Geborgenheit. Die Bibliothek Eiken-Münchwilen-Sisseln ist eine Buchstart-Bibliothek und organisiert so auch immer wieder Anlässe für die Kleinsten.

Für Kinder ab drei Jahren hatte das Bibliotheksteam deshalb die Leseanimatorin Pia Lanz-Kaiser engagiert und freute sich über 29 grosse und kleine Besucher. Schon bald tauchten diese gedanklich in die Adventszeit und die winterliche Landschaft der Geschichte „Wer hat den Lebkuchen stibitzt?“ ein:

Arne backt kleine Lebkuchen für den Samichlaus und stellt sie zum Abkühlen auf das Fensterbrett. Der wunderbare Duft zieht durch die Luft hinaus in den Wald und in die Höhle des Fuchses, der hungrig ist und so auch nicht widerstehen kann. Er schleicht zu Arnes Waldhaus und stibitzt sich einen der Lebkuchen, der so unsagbar fein ist, dass er sich einfach noch einen zweiten holen muss. Als der Fuchs dann aber hört, dass Arne sich beim Samichlaus entschuldigt und sogar seinen eigenen Lebkuchen abtritt, damit auch wirklich alle Kinder einen bekommen, hat er ein ziemlich schlechtes Gewissen und ist ganz traurig. Er würde sich so gerne bei Arne entschuldigen. Aber wie? Für den Rest des Tages schleicht er nur noch hinter Arne her und beobachtet sein Tun. Am nächsten Morgen jedoch entschuldigt er sich bei Arne auf seine eigene Art.

Eine liebenswerte, versöhnliche Adventsparabel über Grossherzigkeit, schlechtes Gewissen, Hilfsbereitschaft, Teilen und Widergutmachung.

Zur Erinnerung an die Geschichte durften sich die Kinder danach ein Papierlebkuchenherz zum Aufhängen mit bunten und goldenen Papiereckchen verzieren. Ob man dann dem Duft der Backwaren des Bibliotheksteam widerstehen konnte? Nach einem kleinen Zvieri mit Lebkuchen und Mandarinen blieb noch genug Zeit, um die Bibliothek zu entdecken und einige Büchlein anzuschauen. Schön haben diese Gelegenheit auch gleich zwei neue Familien genutzt, um sich für eine Mitgliedschaft in der Bibliothek anzumelden. So kann man sich die Adventszeit nicht nur kulinarisch, sondern auch mit schönen Geschichten und somit gemütlichen Lesestunden versüssen.

Das Bibliotheksteam wünscht seinen treuen Lesern eine glanzvolle und friedliche Adventszeit und freut sich jederzeit über Neumitglieder.

www.bibliothek-eiken.ch