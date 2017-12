Weihnachtsaktion des Rotary Clubs Solothurn mit Tischlein deck dich: In der Schweiz werden jährlich 2 Millionen Tonnen einwandfreie Lebensmittel vernichtet. Andererseits leben 590'000 Menschen am oder unter dem Existenzminimum. «Tischlein deck dich» rettet Lebensmittel vor der Vernichtung und verteilt sie armutsbetroffenen Menschen in der Schweiz. Der Rotary Club Solothurn hat sich am Dienstag vor Weihnachten in den Räumlichkeiten der Heilsarmee an dieser Aktion beteiligt und 78 bezugsberechtigten Personen aus Solothurn und Umgebung ein weihnächtliches Geschenkpaket mit einem kleinen Barbetrag abgegeben. In der Tragtasche befanden sich Grundnahrungsmittel wie Stocki, Rahm, Butter, Honig, Tortelloni und Schokolade.